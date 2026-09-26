Τραγωδία στην Πλάκα ( Βίντεο): Δεύτερη σορό εντόπισαν οι πυροσβέστες στα χαλάσματα

Είχαν ανασύρει μια γυναίκα τα ξημερώματα – Σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους

Και δεύτερη σορό εντόπισαν οι Πυροσβέστες στα ερείπια της οδού Λυσικράτους . Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να την ανασύρουν μέσα απο τα χαλάσματα .

Νεκρή επίσης ανέσυραν τα ξημερώματα μέσα από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα στην οδό Λυσικράτους μια γυναίκα οι Πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα της αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται αφού μετά την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους αγνοούνται ακόμα πέντε άνθρωποι και συγκεκριμένα τρεις Αμερικανοί τουρίστες αλλά και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.

Όλο το βράδυ οι διασώστες επιχειρούσαν στα συντρίμμια του κτιρίου, πραγματοποιώντας με ιδιαίτερη προσοχή έρευνες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά το τριώροφο κτίριο στην Πλάκα.