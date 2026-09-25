Πλάκα: Σκύλος της ΕΜΑΚ ψάχνει στα συντρίμμια

Με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΜΑΚ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες για τους 5 ενοίκους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα σήμερα το πρωί.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο σκύλος βρίσκεται στα συντρίμμια και ψάχνει από άκρη σε άκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρία άτομα, οικογένεια αμερικανών τουριστών που βρίσκονταν στον 1ο όροφο. Στον 2ο όροφο κατοικούσαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν κατάκοιτος.