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Μύκονος: Ολονύχτια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/09/2026 10:33

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού – οχηματαγωγού (Φ/Γ-Ο/Γ) «BLUE CARRIER 2» Ν.Π. 12920, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Όλη το βράδυ οι Πυροσβέστες με τα ειδικά σκάφη του Λιμενικού προσπαθούσαν να σφήσουν την φωτιά που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο πλοίο .

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Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν δύο Πλωτά του Λιμενικού,  ένα Αντιρρυπαντικό Σκάφος, τρία Σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό Ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό καθώς τρία Ρυμουλκά πλοία.

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Επιπλέον, σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού .

Παράλληλα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα υλικά και μέσα απορρύπανσης για άμεση επέμβαση, σε περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

 

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