Ισοπεδώθηκε τριώροφο στην Πλάκα- Ντοκουμέντα

και μαρτυρίες από την έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε παλιό τριώροφο σπίτι στην Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ, από το ωστικό κύμα, υπέστησαν ζημιές, διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τον απόλυτο τρόμο, έζησε οδηγός, που καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια.