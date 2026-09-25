Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τον βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βαρέος οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους είχαν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή και εγκληματική συμμορία.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους με προσωρινή κράτηση.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καβάλα. Η σύλληψή του έγινε σε συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, ο 30χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη.

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί αρχικά στις 12 Σεπτεμβρίου στις Συκιές Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εκείνη την ώρα έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Μαζί τους φέρεται να είχαν συσκευασίες με βαρύ οπλισμό.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ο 36χρονος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.