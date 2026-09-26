Δεκάχρονο κορίτσι τραυματίστηκε απο σφαίρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Σκηνές ΄΄ Άγριας Δύσης ΄΄ εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφέ και πυροβόλησαν προς την πρόσοψη του καταστήματος.

Μια από τις σφαίρες χτύπησε ένα κορίτσι 10 ετών, αλβανικής καταγωγής στην αριστερή γάμπα ελαφρά και ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα του.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Προανάκριση διενεργείται από την ΔΑΟΕ.