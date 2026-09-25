Απόδραση από την Ευελπίδων – Ανθρωποκυνηγητό για 40χρονο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις Αρχές, μετά την απόδραση 40χρονου Τυνήσιου από την Ευελπίδων.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 19:30.

Ο 40χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Αμέσως μετά την απόδραση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατάφερε να ξεφύγει κατά τη μεταγωγή του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες της απόδρασης και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.