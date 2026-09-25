(Βίντεο) Πρέβεζα- Ανεμοστρόβιλος άφησε χωριά χωρίς ρεύμα

Ανεμοστρόβιλος πέρασε από την περιοχή του Φαναρίου στην Πρέβεζα, προκαλώντας ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή από το απόγευμα της Παρασκευής, με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Από την ένταση του φαινομένου ξηλώθηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης και κατέρρευσε κολώνα.

Χωρίς ρεύμα έμειναν τουλάχιστον οκτώ χωριά της περιοχής, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Στον Μεσοπόταμο καταγράφηκαν ζημιές και σε σπίτια. Σε αρκετές περιπτώσεις κεραμίδια αποκολλήθηκαν από τις στέγες και έπεσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, την ώρα που η βροχόπτωση συνεχίζεται.

Σε επιφυλακή παραμένει η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Πηγή βίντεο: Epiruspost