Τουρισμός: 28,5 εκατομμύρια επισκέπτες γέμισαν την Ελλάδα

Προς ένα ακόμη έτος υψηλών επιδόσεων οδεύει ο ελληνικός τουρισμός, με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να αποκαλύπτουν σημαντική αύξηση τόσο των επισκεπτών όσο και των εσόδων. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η Ελλάδα υποδέχθηκε περίπου 28,5 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αριθμός αυξημένος κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα των τουριστικών εισπράξεων, οι οποίες ανήλθαν στα 18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,4%. Πρόκειται για πρόσθετα έσοδα περίπου 1,56 δισ. ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι.

Ιδιαίτερα ισχυρός αποδείχθηκε ο Αύγουστος, με τις τουριστικές εισπράξεις να φτάνουν τα 4,87 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5%. Ωστόσο, τα στοιχεία αποκαλύπτουν και μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση: ενώ οι αφίξεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 13,4%, τα έσοδα ενισχύθηκαν με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση των επισκεπτών δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη αύξηση των χρημάτων που αφήνουν στη χώρα.

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 15,42 δισ. ευρώ, έναντι 14,34 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις τελικές επιδόσεις του 2026 και στο ενδεχόμενο νέου ιστορικού ρεκόρ.