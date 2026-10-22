Οριστική παύση σε εκπαιδευτικό που παρενοχλούσε ανήλικη

Ποινή οριστικής παύσης επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικό, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά ανήλικη μαθήτρια. Η ποινή ήρθε μετά την ένσταση του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σε προηγούμενη απόφαση πειθαρχικού οργάνου.

Η καταγγελία

Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα της ανήλικης μαθήτριας ανέφερε στις αρχές όσα συνέβαιναν. Συγκεκριμένα όπως προέκυψε και μετά από την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ο εκπαιδευτικός παρενοχλούσε λεκτικά και σωματικά την ανήλικη μαθήτρια για τρεις μήνες. Μάλιστα ο εκπαιδευτικός φέρεται να την απομόνωνε σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιού που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και η υπόθεση πήρε τον δρόμο για το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η υπόθεση στα δικαστήρια

Το 2019 το Δικαστήριο, τον έκρινε ένοχο για αποπλάνηση ανηλίκου ηλικίας 12 έως 14 ετών, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών σε ασέλγεια από ενήλικο, κατ’ εξακολούθηση, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

AP Photo/Jean-Francois Badias

Το 2022 τον λόγο πήρε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, που επίσης τον έκρινε ένοχο για τις ίδιες πράξεις. Ωστόσο μείωσε την ποινή σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξης.

Ο καταδεικασθείς απευθύνθηκε στον Άρειο Πάγο, ασκώντας αίτηση αναίρεσης, η οποία όμως απορρίφθηκε το 2024 καθιστώντας αμετάκλητη την καταδίκη του.

Η πειθαρχική ποινή και η ένσταση

Το 2022 το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αποφάσισε να επιβάλει στον εκπαιδευτικό 12μηνη προσωρινή παύση, ενώ ο ίδιος θα στερούνταν πλήρως και τις αποδοχές του.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Συμβουλίου είχε προτείνη την επιβολή της οριστικής παύσης, ωστόσο δεν εισακούστηκε.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το 2023, άσκησε ένσταση στην απόφαση του συμβουλίου ζητώντας την αυστηροποίηση της ποινής, καθώς όπως είπε η επιβληθείσα ήταν επιεικής ως προς το βάρος των πράξεων του εκπαιδευτικού.

Η τελική απόφαση

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την ένσταση του διοικητή της ΕΑΔ επιβάλοντας ποινή οριστικής παύσης στον εκπαιδευτικό.

Ωστόσο όταν η καταδίκη χαρακτηρίστηκε αμετάκλιτη μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και την ένσταση του καταδεικασθέντα στον Άρειο Πάγο, ο ίδιος έχασε την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου. Για αυτόν τον λόγο, η ποινή της οριστικής παύσης, μετατράπηκε σε πρόστιμο, ίσο με αποδοχές 12 μηνών.