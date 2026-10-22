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Αναγκαστική προσγείωση C-130 της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Είχε πρόβλημα σε κινητήρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 17:01
Αναγκαστική προσγείωση C-130 της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP PhotoThemba Hadebe

Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Σαουδικής Αραβίας, με 48 άτομα επιβαίνοντες, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης. Το αεροσκάφος είχε τεχνικό πρόβλημα σε κινητήρα.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πετούσε πάνω από την εναέριο χώρο της Πελοποννήσου, ενημέρωσε τον Πύργο ελέγχου για τεχνικό πρόβλημα. Κινητοποίησε επίης τις αρχές ασφαλείας και την Πυροσβεστική στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε γύρω στις 3:00 το μεσημέρι με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

 

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