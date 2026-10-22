Εύοσμος: Επίθεση με λοστό σε 45χρονο ποδηλάτη

Επεισόδιο μεταξύ ενός 65χρονου οδηγού αυτοκινήτου και ενός 45χρονου ποδηλάτη σημειώθηκε χθες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός επιτέθηκε στον ποδηλάτη με μεταλλικό λοστό και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 45χρονος δεν τραυματίστηκε, καθώς φορούσε κράνος. Ο 65χρονος, ωστόσο, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο ποδηλάτης άρχισαν να διαπληκτίζονται στη μέση του δρόμου.

Έπεσε στο οδόστρωμα ο 65χρονος

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 65χρονος φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν τον 65χρονο στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί από την πτώση του.