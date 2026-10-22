Το νησί του Αργοσαρωνικού ξεπέρασε διάσημους μεσογειακούς προορισμούς

Στην κορυφή των καλύτερων ευρωπαϊκών νησιών για το 2026 βρέθηκε η Ύδρα, ξεπερνώντας παγκοσμίως κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, όπως η Σικελία, η Σαρδηνία και η Κορσική.

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων Readers’ Choice Awards του έγκριτου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, το νησί του Αργοσαρωνικού κατέκτησε την πρώτη θέση με την εντυπωσιακή βαθμολογία 98,12, αφήνοντας οριακά στη δεύτερη θέση τη Σαρδηνία με 98,01 βαθμούς.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, καθώς η χώρα μας εκπροσωπείται συνολικά από επτά νησιά στην πρώτη εικοσάδα της Ευρώπης.

Στο αφιέρωμά του, το Condé Nast Traveller κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ύδρα και στον θρυλικό Καναδό τραγουδοποιό Λέοναρντ Κοέν (Leonard Cohen), ο οποίος έζησε για χρόνια στο νησί και εμπνεύστηκε από την ομορφιά και την ατμόσφαιρά του.

Στην πρώτη δεκάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης κατάφεραν να βρεθούν ακόμη τρία νησιά.

Την τρίτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης εξασφάλισε η Νάξος με 97,14 βαθμούς, υπερισχύοντας γνωστών προορισμών όπως η Κορσική και η Σικελία. Λίγο χαμηλότερα, η Σίφνος κατέλαβε την έκτη θέση (95,71 βαθμοί), ενώ η Πάρος πλασαρίστηκε στην ένατη θέση με 94,01 βαθμούς, ξεπερνώντας τη Μαγιόρκα.

Την ελληνική εκπροσώπηση στο Top 20 συμπληρώνουν τρεις από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς της χώρας: η Σαντορίνη στη 16η θέση (90 βαθμοί), η Μύκονος στη 18η θέση (88,57 βαθμοί) και η Κρήτη στην 20ή θέση (87,81 βαθμοί).

Με αυτή την εντυπωσιακή συγκομιδή επτά νησιών, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε συμμετοχές στη λίστα, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές τουριστικές δυνάμεις όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.