Κομοτηνή: Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές από μηχανήματα έργων

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες το πρωί σε οικισμό της Ροδόπης, κατηγορούμενοι για επτά περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 3 έως τις 21 Οκτωβρίου φέρονται να αφαίρεσαν περίπου 670 λίτρα πετρελαίου από τρία μηχανήματα έργων και δύο γεωργικούς ελκυστήρες, να έκλεψαν δύο βάνες ύδρευσης και να προκαλέσουν φθορές σε δύο μηχανήματα.

Πώς δρούσαν οι τρεις συλληφθέντες

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνίασαν τις επτά υποθέσεις έπειτα από έρευνα.

Οι τρεις ημεδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε φορτηγό Ι.Χ. και συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, φέρονται να ενεργούσαν από κοινού, μεταβαίνοντας με το συγκεκριμένο όχημα σε περιοχές της Ροδόπης, όπου αφαιρούσαν πετρέλαιο και εξοπλισμό.

Σε δύο από τα μηχανήματα έργων φέρονται επίσης να προχώρησαν σε διάρρηξη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

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Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στο όχημα, στις κατοικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, διάφορα εργαλεία χειρός, δύο ηλεκτρικά εργαλεία και μία σιδερένια προέκταση γεωργικού ελκυστήρα.

Βρέθηκαν ακόμη ένα πλαστικό δοχείο με 20 λίτρα πετρελαίου, έξι άδεια πλαστικά δοχεία και δύο σωλήνες με μπεκ ποτίσματος. Μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν το φορτηγό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τις κλοπές και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση για τις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.