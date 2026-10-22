Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός ΙΧ αυτοκινήτου και ποδηλάτου καταγράφηκε το μεσημέρι στην Αγία Παρασκευή.

Από το συμβάν προκλήθηκε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Αγίου Ιωάννου.

Η σύγκρουση στο ύψος της Αχιλλέως

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ συγκρούστηκε με το ποδήλατο στην οδό Αγίου Ιωάννου, στο ύψος της οδού Αχιλλέως.

Επηρεάζεται η κυκλοφορία στην Αγία Παρασκευή

Οι οδηγοί που κινούνται στην οδό Αγίου Ιωάννου, κοντά στη συμβολή της με την Αχιλλέως, χρειάζεται να υπολογίζουν καθυστερήσεις.