Κρουαζιέρα, πάρτι και βουτιές πριν από το ΟΦΗ – Λεβερκούζεν!

Με κρουαζιέρα στο κρητικό πέλαγος, μουσική και βουτιές στη θάλασσα πέρασαν την ημέρα τους φίλαθλοι της Μπάγερ Λεβερκούζεν που ταξίδεψαν στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Η γερμανική ομάδα φρόντισε να τους προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, ναυλώνοντας αποκλειστικά ένα πλοίο στα κοκκινόμαυρα χρώματά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών «40 Years Across Europe».

Στην κρουαζιέρα συμμετείχαν φίλαθλοι που εξασφάλισαν τη θέση τους μέσω κλήρωσης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική από τον επίσημο DJ της ομάδας, ποτά, σνακ και, φυσικά, βουτιές στα νερά της Κρήτης.

Έτσι, λίγες ώρες πριν από το ποδοσφαιρικό ραντεβού με τον ΟΦΗ, οι Γερμανοί οπαδοί συνδύασαν την αγάπη τους για την ομάδα με μια μικρή θαλασσινή απόδραση, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη φιλοξενία του νησιού.

Πηγή βίντεο/Bayer 04 Leverkusen