Τηλεφώνημα για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean

Τηλεφώνημα για βόμβα φαίνεται να έλαβαν σήμερα και δύο πτήσεις της Aegean από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι πτήσεις αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε Μιλάνο και Βιέννη.

Τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας και σε αεροσκάφη της Aegean σημειώθηκαν σήμερα, ενώ οι απειλές ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι της και μέχρι στιγμής έχει επηρεάσει 16 πτήσεις σε Ιταλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ισπανία, Πολωνία, Βέλγιο και πλέον και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, συναγερμός χτύπησε όταν σήμερα το πρωί πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο- Ρώμη αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Γαλλία, λόγω απειλών.

Οι περιπτώσεις της Aegean

Οι αρχές δέχθηκαν κλήσεις για τοποθέτηση βόμβας σε δύο αεροσκάφη της Aegean. Συγκεκριμένα τα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν δρομολόγια από Αθήνα για Βιέννη και από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο.

Τα δύο αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις πτήσεις τους και προσγειώθηκαν στον τελικό προορισμό τους.

Ωστόσο, λόγω της απειλής, εκκενώθηκαν γρήγορα, με τους επιβάτες και προσωπικό μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στην περίπτωση της πτήσης Θεσσαλονίκης – Μιλάνο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το προσωπικό ενημερώθηκε αφού το αεροσκάφος προσγειώθηκε, ώστε να μην επικρατήσει πανικός.

Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσως έρευνες για τον εντοπισμό κάποιου ύποπτου αντικειμένου, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν κάτι ύποπτο.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της Aegean:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας»