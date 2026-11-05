Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου από το Δουβλίνο στη Γαλλία μετά από απειλή για βόμβα

Ένα αεροσκάφος Airbus A20, που πραγματοποιούσε πτήση από το Δουβλίνο στη Ρώμη, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Εβρέ της Γαλλίας έπειτα από προειδοποίηση για ύπαρξη βόμβας, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Η κατάσταση παρακολουθείται από το γραφείο του πρωθυπουργού, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.