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Μετρό: Άνοιξε ο σταθμός Πανεπιστήμιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/11/2026 14:10
Μετρό: Άνοιξε ο σταθμός Πανεπιστήμιο
INTIME

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», ο οποίος παρέμενε μέχρι πρότινος κλειστός, εξαιτίας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. 

Ο σταθμός του μετρό άνοιξε γύρω στις 13:30. 

Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση – απόφαση που έλαβαν οι Αρχές για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο.

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