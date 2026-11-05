122.500 ευρώ σε πρόστιμα για παραβάσεις σε σχολικά κυλικεία της Αττικής

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής μπήκαν τα σχολικά κυλικεία και τα καταστήματα τροφίμων που λειτουργούν κοντά σε σχολεία. Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα πραγματοποιήθηκαν 710 έλεγχοι, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν 72 παραβάσεις και να επιβληθούν πρόστιμα συνολικού ύψους 122.500 ευρώ.

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Οι έλεγχοι έγιναν από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Από τις συνολικές αυτοψίες, οι 471 αφορούσαν σχολικά κυλικεία και οι υπόλοιπες 239 επιχειρήσεις τροφίμων που βρίσκονται κοντά σε σχολικές μονάδες. Δύο ακόμη υποθέσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Έλεγχοι σε όλες τις περιοχές της Αττικής

Η ελεγκτική δραστηριότητα κάλυψε ολόκληρη την Αττική. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

-161 έλεγχοι στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

-104 στον Βόρειο Τομέα.

-133 στον Νότιο Τομέα.

-80 στον Δυτικό Τομέα.

-98 στην Ανατολική Αττική.

-12 στη Δυτική Αττική.

-122 στον Πειραιά και τα Νησιά.

Παράλληλα, τα κλιμάκια επισκέφθηκαν 298 επιπλέον σχολικές μονάδες, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο.

Χαρδαλιάς: «Δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής»

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Τη συνέχιση των ελέγχων προανήγγειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχολικής διατροφής οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία.

Όπως διευκρίνισε, στόχος δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η πρόληψη και η διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε κάθε περιοχή της Αττικής, με έμφαση στα κυλικεία και στα καταστήματα που εξυπηρετούν καθημερινά μαθητές.