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Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν 26 μετανάστες από βραχώδη περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/11/2026 14:11
Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν 26 μετανάστες από βραχώδη περιοχή
PHOTO- INTIME

Επιχείρηση πραγματοποίησε το Ελληνικό Λιμενικό- Ελληνική Ακτοφυλακή για τον απεγκλωβισμό, δια θαλάσσης, 26 μεταναστών από τη βραχώδη περιοχή Άσπες στην Γαύδο.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε από ένα Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (1 ΠΛΣ) με τη βοήθεια και συνεργασία προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.).

Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ.

Η συγκεκριμένη διάσωση αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης επιχείρησης απεγκλωβισμού 52 μεταναστών, οι οποίοι είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του νησιού και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο 24ωρα.

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