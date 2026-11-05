Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν 26 μετανάστες από βραχώδη περιοχή

Επιχείρηση πραγματοποίησε το Ελληνικό Λιμενικό- Ελληνική Ακτοφυλακή για τον απεγκλωβισμό, δια θαλάσσης, 26 μεταναστών από τη βραχώδη περιοχή Άσπες στην Γαύδο.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε από ένα Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (1 ΠΛΣ) με τη βοήθεια και συνεργασία προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.).

Οι απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ.

Η συγκεκριμένη διάσωση αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης επιχείρησης απεγκλωβισμού 52 μεταναστών, οι οποίοι είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του νησιού και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο 24ωρα.