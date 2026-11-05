Επιχείρηση διάσωσης 64 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση διάσωσης περίπου 64 μεταναστών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, 55 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή των επιβαινόντων. Στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον φορτηγό πλοίο με γαλλική σημαία.

Η επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Παράλληλα, επικρατούσε υψηλός κυματισμός, γεγονός που δυσχέραινε τις προσπάθειες περισυλλογής των μεταναστών.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης περισυλλογής, οι περίπου 64 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.