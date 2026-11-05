Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Συγκέντρωση στις 7 Νοεμβρίου

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών το Σάββατο, στις 11:00 το πρωί, διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καλώντας τα σωματεία-μέλη του να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Η συγκέντρωση εντάσσεται στην προετοιμασία της πανεργατικής παναθηναϊκής απεργίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό «παρών» έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στέλνοντας μήνυμα κατά της ακρίβειας, του προϋπολογισμού της πολεμικής εμπλοκής και της λιτότητας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθοί και οι συντάξεις, η φορολογία, το κόστος της ενέργειας και η προστασία της λαϊκής κατοικίας.

Ειδικότερα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, να συνυπολογιστεί ξανά η περίοδος 2012-2023 στις τριετίες και να επανέλθουν ο 13ος και ο 14ος μισθός, καθώς και οι αντίστοιχες συντάξεις.

Παράλληλα, διεκδικεί αύξηση των χρημάτων που διατίθενται για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, κατάργηση φόρων, αλλά και μείωση των τιμών στο ρεύμα, στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, με την επιβολή πλαφόν.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η θέσπιση ανώτατου ορίου στα ενοίκια και η κατάργηση των πλειστηριασμών. Το Εργατικό Κέντρο ζητά ακόμη αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, τονίζοντας ότι πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο.

Νέα σύσκεψη για τους εργαζόμενους της Pizza Fan

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 14:00, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας με τη συμμετοχή των εργαζομένων της Pizza Fan.

Την ίδια ώρα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τις 25 Νοεμβρίου. Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.