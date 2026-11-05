Έκρυβε ηρωίνη και κοκαΐνη μέσα στα χόρτα

Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να έχει κρύψει σε εξωτερικό χώρο, ανάμεσα σε χόρτα, ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμό ζύγισης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με 200 γραμμάρια ηρωίνης, μία ακόμη με 8,3 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Κατερίνης, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς είναι ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.