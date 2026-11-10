Τι πρέπει να περιλαμβάνει το ΚΙΤ επιβίωσης 72 ωρών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προετοιμασίας των πολιτών για έκτακτες καταστάσεις. Η σύσταση για ένα κιτ επιβίωσης 72 ωρών προκαλεί συζητήσεις και στην Ελλάδα, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος κίνδυνος βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.

Η επίτροπος της Κομισιόν για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ, κάλεσε τους Ευρωπαίους να διατηρούν στο σπίτι βασικά εφόδια. Στόχος είναι να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες, εάν προκύψει μια σοβαρή κρίση. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για υποχρεωτικό μέτρο ούτε για προειδοποίηση ότι επίκειται κάποια συγκεκριμένη καταστροφή. Είναι μη δεσμευτική ευρωπαϊκή κατεύθυνση, στο πλαίσιο της στρατηγικής ετοιμότητας.