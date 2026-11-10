Αττική: 26 συλλήψεις οδηγών σε τροχονομικούς ελέγχους

Σε 26 συλλήψεις οδηγών και 8.496 βεβαιωμένες παραβάσεις προχώρησε η Τροχαία Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν 22.146 αλκοτέστ, ενώ δύο οδηγοί συνελήφθησαν επειδή οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) και πραγματοποιήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 201 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Από αυτές, οι δύο περιπτώσεις οδήγησαν σε συλλήψεις οδηγών, καθώς οι μετρήσεις τους έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ πάνω από 0,60 mg/l.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάσεις και εκατοντάδες ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν ακόμη 8.295 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο της ίδιας εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν 673 οχήματα. Από αυτά, τα 150 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.236 άδειες ικανότητας οδήγησης και 299 άδειες κυκλοφορίας.

Μόλις 0,91% τα θετικά αλκοτέστ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αλκοολομέτρησης αντιστοιχούν μόλις στο 0,91% του συνόλου των 22.146 ελέγχων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Πηγή Βίντεο: YouTube – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ