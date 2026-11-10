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Απελάθηκε ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/11/2026 17:43
Απελάθηκε ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο
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Σε πτήση τσάρτερ με προορισμό την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους επιβιβάστηκαν 50 παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Μπαγκλαντεσιανός που είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς καλούσε μετανάστες να έρθουν παράνομα στο Ναύπλιο.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης

 

Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα, ωστόσο ανακλήθηκε το καθεστώς νομιμότητάς του, με την αιτιολογία ότι η δράση του διευκόλυνε τη λειτουργία κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης.

Ο υπουργός έκανε επίσης αναφορά στις προσπάθειες ΜΚΟ να αποτρέψουν την απομάκρυνσή του από τη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατατέθηκαν επανειλημμένα αιτήματα ασύλου, τα οποία τελικά κρίθηκαν καταχρηστικά.

«Όποιος παρανομεί απελαύνεται», ήταν το μήνυμα του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος υποστήριξε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκύπτουν, οι διαδικασίες απέλασης προχωρούν.

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