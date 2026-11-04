Νέο οδηγό επιβίωσης 72 ωρών για τους Ευρωπαίους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Από τη βοήθεια προς τους πολίτες ώστε να προστατεύονται κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έως τη διασφάλιση ότι τα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν συμβαίνει καταστροφή, η ΕΕ λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική.

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, παρουσίασε νέες οδηγίες για να βοηθήσει τους πολίτες και τις κοινότητες να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Ανακοίνωσε, επίσης, σχέδια για την καθιέρωση ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ», η πρώτη διοργάνωση της οποίας προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2027. Οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται σε μια πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τις δοκιμές αντοχής, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εθνικών σημείων επαφής πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνολικά, σηματοδοτούν περαιτέρω πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, μετατρέποντας τους στόχους της Ευρώπης στον τομέα της ετοιμότητας σε πρακτικές δράσεις.

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ετοιμότητας του πληθυσμού

Από τη συσκευασία των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης έως τη γνώση του πώς να αντιδράσει κανείς όταν συμβεί μια καταστροφή, η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά βήματα. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν τις αρχές να παρέχουν στους πολίτες τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε περίπτωση κρίσης.

Καλύπτουν 4 βασικούς τομείς:

– Αυτάρκεια 72 ωρών: βοήθεια στους πολίτες ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης, ενώ κινητοποιείται η δημόσια βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω βασικών εφοδίων έκτακτης ανάγκης και τσαντών έκτακτης ανάγκης.

– Εκπαίδευση στην ετοιμότητα: ενσωμάτωση της ετοιμότητας στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες ετοιμότητας από μικρή ηλικία μέσω προσιτών και κατάλληλων για την ηλικία τους δραστηριοτήτων, χωρίς να δημιουργείται φόβος ή άγχος.

– Ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία: καθιστώντας τα μέτρα ετοιμότητας πιο χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της ετοιμότητας, ώστε κανείς να μην μένει πίσω.

– Ενημέρωση για κινδύνους και απειλές: υποστήριξη των αρχών ώστε να επικοινωνούν τους κινδύνους και τις απειλές αποτελεσματικότερα, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρες, προσβάσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συνολικά, αυτές οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην προώθηση μιας κουλτούρας ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα και οι κοινότητες είναι καλύτερα ενημερωμένα, εξοπλισμένα και ικανά να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε κρίσεις.

Ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και των δοκιμών αντοχής

Η πρόσφατα εγκριθείσα Σύσταση σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τις δοκιμές αντοχής αποσκοπεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (UCPM) να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σημεία επαφής πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια συμβάντων που προκαλούν διαταραχές.