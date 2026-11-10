Κρήτη: Λυράρης ανέβηκε σε σκεπή εκλησσία και ξεκίνησε να παίζει

Μοναδικό θέαμα για όσους περνούσαν από την εκκλησία στην Μεσσαρά, όταν είδαν έναν λυράρη να έχει σκαρφαλώσει στην σκεπή και να παίζει από εκεί την λύρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λυράρης ανέβηκε στα κεραμίδια του Αη Γιάννη του Μπουρμπουριστή. Έκπληκτοι οι περαστικοί από την εκκλησία, έβλεπαν τον λυράρη δίπλα από το καμπαναριό.

Στην πραγματικότητα, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν γύρισμα για ένα βίντεο κλιπ στο οποίο συμμετείχε ο λυράρης.

Πηγή βίντεο/Δια-SOS-τε τη Μεσαρά