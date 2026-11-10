AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Παράσυρση αλεπούς Αχαρνών και Κηφισού!

Το θέαμα λυπηρό και απίστευτο ταυτόχρονα: Μια πανέμορφη αλεπού κείτεται στην άκρη του δρόμου, στη λεωφόρο Αχαρνών, πέντε λεπτά από την Ομόνοια.

Χτυπημένη προφανώς από κάποιο αυτοκίνητο, δίπλα στη συμβολή με τον Κηφισό, στα όρια Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Φιλαδέλφειας. Το πανέμορφο άγριο ζώο, βρέθηκε στη μέση της «ζούγκλας» των χιλιάδων οχημάτων που κινούνται στο πιο κομβικό σημείο του οδικού χάρτη της χώρας.

Αλεπούδες έχουν εμφανιστεί από τον καιρό της πανδημίας και του lockdown σε πολλές περιοχές της Αθήνας, ακόμα και στο λιμάνι του Πειραιά.

Είναι όμως ιδιαίτερα σπάνιο- αν όχι μοναδικό- να δει κάποιος το πανέμορφο και πανέξυπνο ζώο, στην Αχαρνών!

Με το κοντινότερο βουνό, την Πάρνηθα να απέχει 10χιλιόμετρα σε ευθεία, είναι ένα ερώτημα τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεγελαστεί από τα φώτα της πόλης.