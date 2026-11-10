Άγιος Παντελεήμονας: Νέες αποκαλύψεις για τη σορό στη βαλίτσα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες στιγμές της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή γυναίκα, πριν φτάσει στην Αθήνα, εργάστηκε ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο κατά τη διάρκεια της περασμένης τουριστικής σεζόν. Στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα και συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν. Κατά την τελευταία τους επικοινωνία, τον ενημέρωσε ότι σκόπευε να πάει στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, τα ίχνη της χάθηκαν, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη.

Ο φίλος της κοπέλας ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της.

Από την έρευνα των αρχών δεν προκύπτει εμπλοκή του άντρα στην υπόθεση.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες;

Κύριο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μέσα στη βαλίτσα, όπου εντοπίστηκε η σορός της 24χρονης, δεν βρέθηκε το κινητό της τηλέφωνο, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό της αντικείμενο.

Η αστυνομία πλέον μικραίνει την ακτίνα γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς εκτιμάται ότι ο δράστης βρίσκεται κάπου κοντά στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η βαλίτσα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής από έναν περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και κάλεσε το 100.

Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, μιας και τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου. Η σορός της δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της είχαν βρεθεί δεμένα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με ποιος ή ποιοι έκρυψαν τη σορό στη βαλίτσα, καθώς και για την αιτία θανάτου της νεαρής.