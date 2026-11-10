Καστοριά: Ανήλικος και 32χρονη εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Δύο άτομα, ένας ανήλικος και μία 32χρονη, συνελήφθησαν στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα την υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπειθαν ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Από μία 70χρονη κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες είχαν αναλάβει τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος. Τα στοιχεία του συνεργού αναζητούνται.

Η παγίδα με τα κοσμήματα και η επέμβαση της Αστυνομίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 65χρονη γυναίκα και συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε υψηλή και ανεξέλεγκτη τάση ηλεκτρικού ρεύματος, της ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά της, ώστε να τα παραδώσει σε συνεργό του.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιχείρηση και την καθοδήγησαν να τοποθετήσει σε σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για χρήματα και κοσμήματα.

Λίγο αργότερα, ο ανήλικος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της 65χρονης και παρέλαβε τη σακούλα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, στο οποίο τον περίμενε η 32χρονη. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν και τους δύο.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η "σπείρα" ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Βρέθηκαν τα κοσμήματα των 5.000 ευρώ

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εξαπατήσει με την ίδια μέθοδο και μία 70χρονη γυναίκα, την ίδια ημέρα, αποσπώντας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κοσμήματα σε υπαίθριο χώρο της Καστοριάς, τα κατέσχεσαν και τα επέστρεψαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Δικογραφία σχηματίστηκε επίσης σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Κατασχέθηκαν ακόμη το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν και τρία κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού τους συνεχίζονται.