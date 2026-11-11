Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται ο δικηγόρος του κυκλώματος για τις 917 εταιρείες-φαντάσματα

Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη οδηγείται σήμερα ο δικηγόρος που κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες-φαντάσματα. Η έρευνα αφορά δίκτυο που φέρεται να μετέφερε οφειλές ενεργών επιχειρήσεων σε ΑΦΜ προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Στην υπόθεση έχουν γίνει 16 συλλήψεις, ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να έφυγαν στο εξωτερικό πριν από τις προγραμματισμένες συλλήψεις. Παράλληλα, διερευνάται ποιος τους ενημέρωσε για την εξέλιξη των ερευνών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 πρόσωπα και 917 εταιρείες-βιτρίνες. Η υπόθεση περιγράφεται ως κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρεται επίσης ότι η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ως διαχειριστές χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και νεκροί, έγκυες και ασθενείς.

Η έρευνα της ΜΕΟΕΛ της ΑΑΔΕ

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) της ΑΑΔΕ συγκέντρωσε στοιχεία για τη δράση του δικτύου, το οποίο φέρεται να δημιουργούσε και να διαχειριζόταν εικονικές επιχειρήσεις με τη συνεργασία λογιστών και του κατηγορούμενου δικηγόρου.

Κατά τη δικογραφία, το δίκτυο εντόπιζε ευάλωτα άτομα, αποκτούσε πρόσβαση στους φορολογικούς κωδικούς TAXISnet και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και στη συνέχεια μετέφερε σε νέα ΑΦΜ τις οφειλές επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων από εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα. Οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και να δημιουργούνται μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος λογιστής

Ο 34χρονος λογιστής, που απολογήθηκε την προηγούμενη ημέρα, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από προηγούμενο λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει, μαζί με τον δικηγόρο, τη σύσταση των εταιρειών-φαντασμάτων και την προσέλκυση «αχυρανθρώπων».

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ανέφερε ότι ανέλαβε το γραφείο για να διατηρηθούν περίπου 20 θέσεις εργασίας. Επικαλέστηκε επίσης οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας πως δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και πως η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές.

Ελεύθεροι με όρους έξι κατηγορούμενοι

Επτά κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Τρίτη, μεταξύ τους ο 34χρονος λογιστής και ο Ερρίκος Πετιλόν. Οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές κάθε μήνα.

Μεταξύ των έξι βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται ως «αχυράνθρωποι» και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τρεις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Δύο πρόσωπα που εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους κωδικούς TAXISnet έναντι αμοιβής ή έναντι συμμετοχής σε επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν πως οι κωδικοί θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή. Ένας εξ αυτών επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομική δυσχέρεια, καταγγέλλοντας ότι γυναίκα τού κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα για την πρόσβαση στους κωδικούς του.

Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε την εμπλοκή του. Δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν συνδέεται με οφειλές τριών εταιρειών συνολικού ύψους 139.000 ευρώ.

Επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διατηρεί 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι επίμαχες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς franchise. Κατά τον ισχυρισμό του, οι «αχυράνθρωποι» τοποθετήθηκαν στις εταιρείες χωρίς τη γνώση του, ενώ ανέφερε ότι οι προσωπικές επιχειρήσεις του δεν έχουν οφειλές.

Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κατηγορείται ότι είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στην υπόθεση και υποστήριξε πως δέχθηκε να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρειών επειδή βρισκόταν σε ευάλωτη οικονομική και προσωπική κατάσταση.

Οι δύο επιχειρηματίες που αναζητούνται

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και να δραστηριοποιούνταν στον χώρο των κέντρων διασκέδασης και της εστίασης.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται να ενημερώθηκαν πριν από την αστυνομική επιχείρηση και να αναχώρησαν για το εξωτερικό. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως δεν αποκλείεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για τον εντοπισμό των δύο επιχειρηματιών όσο και για την ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να διέρρευσε πληροφορίες για τις επικείμενες συλλήψεις.