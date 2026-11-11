Εύβοια: Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηρνοτρόφο- Ζημιά 65.000 ευρώ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας η κλοπή 850 αρνιών από γνωστό επιχειρηματία της περιοχής.

Μία μεγάλη απώλεια κατήγγειλε κτηνοτρόφος στις αστυνομικές αρχές, ισχυριζόμενος ότι άγνωστοι του έκλεψαν 850 αρνιά από την κτηνοτροφική του μονάδα στην Ριτσώνα.

Σύμφωνα, με όσα κατήγγειλε ο κτηνοτρόφος άγνωστοι φέρεται να απέσπασαν, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, περισσότερα από 850 αρνιά από τη μονάδα του, προκαλώντας του μεγάλη οικονομική ζημιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζημιά ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε επίσης ότι απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να παρέμβει εγκαίρως.

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας. Διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Πηγή: evima.gr