Κρήτη: Ξάπλωσε μπροστά στις ρόδες αστυνομικού οχήματος

Σκηνές έντασης στους Αθανάτους Ηρακλείου, όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών. Κάτοικος ξάπλωσε μπροστά σε αστυνομικό όχημα, προσπαθώντας να εμποδίσει την αποχώρησή του.

Στα άκρα έφτασε η διαμαρτυρία κατοίκων στους Αθανάτους Ηρακλείου, το μεσημέρι της Τρίτης , όταν ένας άνδρας ξάπλωσε στο οδόστρωμα, ακριβώς μπροστά στις ρόδες αστυνομικού οχήματος, επιχειρώντας να εμποδίσει την αποχώρησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου προετοιμάζεται η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, προκαλώντας εδώ και μήνες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Στο βίντεο καταγράφονται αστυνομικοί και παρευρισκόμενοι να προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να σηκωθεί και να απομακρυνθεί από το όχημα.

Εκείνος παραμένει ξαπλωμένος στο έδαφος, ενώ, ύστερα από λίγη ώρα, το αστυνομικό όχημα κινείται προς τα πίσω.

Στο σημείο βρίσκονταν και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Γιατί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι

Αφορμή για τη νέα κινητοποίηση αποτέλεσε η συνέχιση των εργασιών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, παρά τις δικαστικές ενέργειες στις οποίες έχουν προχωρήσει κάτοικοι της περιοχής.

Οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι συνεργεία εξακολουθούν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις και ζητούν να ελεγχθεί η νομιμότητα των εργασιών.

Παράλληλα, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την κυκλοφοριακή ασφάλεια στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών, καθώς θεωρούν ότι η είσοδος και η έξοδος οχημάτων από τον συγκεκριμένο χώρο ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήματα.

Οι κάτοικοι κάλεσαν την Τροχαία Ηρακλείου, προκειμένου να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα οχήματα εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις. Αστυνομικοί της Τροχαίας μετέβησαν στο σημείο και κατέγραψαν το συμβάν.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση ακύρωσης και αναστολής της λειτουργίας της δομής, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η Άννα Δραμυσκιανάκη, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως οι κάτοικοι ζητούν να τηρηθεί η νομιμότητα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων διέρχονται από την περιοχή.

«Ο αγώνας θα συνεχίζεται, είτε έρθουνε είτε δεν έρθουνε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγές: Νέα Κρήτη – Βίντεο, Πατρίς, Newshub