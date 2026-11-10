Φοροδιαφυγή – Μαμούθ: Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν, μετά την απολογία του ενώπιων της ανακρίτριας. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ υποστήριξε ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα εξαπάτησης. Του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από την χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου μένει.

Σε δήλωσή του μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, είπε: “Όλη η διαδικασία αυτή είναι στημένη, για όλους όσους έχουν περάσει τις συλλήψεις. Μας έβγαλαν από τα σπίτια μας, δε μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε, μείναμε σε καρέκλες και καναπέδες για 48 ώρες αυτό είναι το πρωτόκολλο και εγώ ήμουν συνεργάσιμος. Δεν θα ήθελα αυτήν την στιγμή να τοποθετηθώ για το τι είπα στην απολογία μου. Δεν είμαι αχυράνθρωπος είμαι άνθρωπος. Δε θέλω να το λένε αυτό γιατί θα γίνω αγριάνθρωπος”.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, είναι μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται και κατηγορούνται για την υπόθεση της φοροδιαφυγής – μαμούθ στην Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα συνδέεται με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες που αγγίζουν το ύψος των 206 εκατομμυρίων ευρώ.