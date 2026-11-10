Ο Ακύλας τραγουδά Παπαρίζου και η σκυλίτσα του τον λατρεύει

Η μικρή Πίκα έχει τις δικές της μουσικές προτιμήσεις και δεν διστάζει να τις εκφράσει! Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Ακύλα με την τετράποδη φίλη του κάνει τον γύρο των social media.

Ποιος είπε ότι μόνο οι άνθρωποι έχουν μουσικά γούστα; Η σκυλίτσα του Ακύλα, η γλυκύτατη Πίκα, φαίνεται πως έχει τη δική της άποψη για τα τραγούδια και φροντίζει να την εκφράζει με τον πιο απολαυστικό τρόπο!

Ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει ένα μικρό μουσικό πείραμα με την τετράποδη φίλη του και να μοιραστεί το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Καθισμένος μέσα στο αυτοκίνητο, με την Πίκα στην αγκαλιά του, αρχίζει να της τραγουδά το «Αν ήσουν αγάπη» της Έλενας Παπαρίζου. Η μικρή παραμένει ήρεμη, τον κοιτάζει και του χαρίζει τρυφερά φιλιά.

Όταν όμως ο Ακύλας αλλάζει ρεπερτόριο και ξεκινά το «Midnight Sun» της Zara Larsson, το σκηνικό αλλάζει εντελώς!

Η Πίκα αρχίζει να βγάζει δυνατές φωνές, σαν να διαμαρτύρεται για τη νέα μουσική επιλογή του αγαπημένου της ανθρώπου!

Ο τραγουδιστής ξεσπά σε γέλια και αποφασίζει να επαναλάβει το πείραμα. Επιστρέφει στην Παπαρίζου και η σκυλίτσα ηρεμεί. Ξαναρχίζει τη Zara Larsson και η Πίκα βάζει πάλι τις φωνές!

Τελικά, η μικρή είναι φανατική της Παπαρίζου ή μήπως απλώς θέλει να κάνει ντουέτο με τον Ακύλα;

Όποια κι αν είναι η απάντηση, ένα είναι σίγουρο: ο Ακύλας έχει στο σπίτι του την πιο αυστηρή και ταυτόχρονα την πιο αξιαγάπητη μουσική κριτή!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

Πηγή βίντεο: Instagram / @akylas__