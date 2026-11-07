Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα

Σε 18 συλλήψεις προχώρησε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε νυχτερινά κέντρα της πόλης. Η ενέργεια συνδέεται με έρευνα για εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν ρόλο «αχυράνθρωποι» σε σχήμα που, κατά τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε πρόσωπα-βιτρίνες και μπροστινούς για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απόκρυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ είχε ευρεία κλίμακα και πραγματοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών. Οι έλεγχοι και οι συλλήψεις εκτιμάται ότι αποτελούν μέρος της διαδικασίας για την εξάρθρωση κυκλώματος με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η πρακτική χρήσης αχυρανθρώπων και μπροστινών σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη φοροδιαφυγή. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ούτε για την ταυτότητα των 18 συλληφθέντων.