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Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στη Λ. Αλεξάνδρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 07:45
Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στη Λ. Αλεξάνδρας
AP Photo Matt Dunham

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στην τζαμαρία της κεντρικής εισόδου της πολυκατοικίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναζητούνται οι άγνωστοι δράστες.

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