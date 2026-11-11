Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στη Λ. Αλεξάνδρας

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα πλαστικό μπουκάλι και μονωτική ταινία.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στην τζαμαρία της κεντρικής εισόδου της πολυκατοικίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναζητούνται οι άγνωστοι δράστες.