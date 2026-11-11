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Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα της Pizza Fan

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 07:32
Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα της Pizza Fan
INTIME

Επιστρέφουν σήμερα 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας της αλυσίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση, όλα τα καταστήματα του δικτύου θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, ώστε να εξυπηρετούν το κοινό.

Τέλος στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία ευχαριστεί θερμά τους πελάτες της για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη τους είναι δύναμή της.

 

 

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