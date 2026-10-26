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Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 28 Οκτωβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 15:27
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 28 Οκτωβρίου
PHOTO / INTIME

Σε ισχύ βρίσκονται από τις 05:00 το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, λόγω των εκδηλώσεων για τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, την επέτειο απελευθέρωσης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τα μέτρα θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης την Τετάρτη, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους.

Τι αλλάζει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 

Από τις 10:30 και έως το τέλος της μαθητικής παρέλασης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στην οδό Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ έως την οδό Ιωάννου Δραγούμη, καθώς και στην οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή. Κλειστές θα είναι και οι κάθετες οδοί στα συγκεκριμένα τμήματα. 

Μαθητική Παρέλαση
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Τα μέτρα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 

Την Τετάρτη, η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύονται από τις 03:00 έως το τέλος της παρέλασης σε δρόμους όπως η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οδός Γεωργίου Παπανδρέου, η 30ής Οκτωβρίου, η Παύλου Μελά, η Γ΄ Σεπτεμβρίου, η Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα, η Εθνικής Αμύνης και η Γκύζη.

Από τις 05:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Γεωργίου Παπανδρέου και στην 30ής Οκτωβρίου, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων. Από τις 07:00 θα εφαρμόζονται σταδιακά νέες διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους όπως η Μάρκου Μπότσαρη, η Καραϊσκάκη, η Καλλιδοπούλου, η 25ης Μαρτίου, η Παρασκευοπούλου, η Χατζή και η 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα που έχουν καθοριστεί.

Παράλληλα, από τις 14:00 της Τρίτης έως το τέλος της παρέλασης θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε επιπλέον δρόμους, μεταξύ των οποίων οι οδοί Αθανασίου Σουλιώτη, Μιχαήλ Ψελλού και Ιφιγενείας, καθώς και σε συγκεκριμένα τμήματα της Καλλιδοπούλου και της Καραϊσκάκη.

Ξεχωριστή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, από τις 14:00 της Κυριακής 25 Οκτωβρίου έως τις 15:00 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Οι διακοπές κυκλοφορίας ενδέχεται να επεκταθούν και σε γειτονικούς δρόμους, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

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