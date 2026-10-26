Υπόθεση αλυσίδας φούρνων: Εμπλέκεται γνωστός πρώην συνδικαλιστής

Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη στην υπόθεση της φορολογικής απάτης της αλυσίδας φούρνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε πρώην γνωστό συνδικαλιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Μάλιστα ο άνδρας φέρεται να είναι στενός συνεργάτης στου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, ο οποίος επίσης βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται πιθανότατα για το πρόσωπο κλειδί, καθώς φέρεται να αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα πρόσωπα που αναλάμβαναν τις θέσεις διαχείρισης στις εταιρείες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την υπόθεση

Μετά την φορολογική απάτη της Pizza Fan, σειρά είχε η γνωστή αλυσίδα φούρνων. Οι φούρνοι και η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών εδώ και 10 μήνες.

Εδώ και μία 10ετία κρατούσε η οικονομική παράνομη δραστηριότητα της αλυσίδας.

Οι αρχές συνέλαβαν χτες τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 59 άτομα μεταξύ των οποίων 20 λογιστές.

Οι έρευνες και οι έφοδοι στους φούρνους ξεκίνησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες σε καταστήματα στη Αττική αλλά και σε νησιά. Ο ιδιοκτήτης πληροφορήθηκε πως οι αρχές ερευνούν και για αυτό τον λόγο, διέφυγε προληπτικά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη

Όταν οι έλεγχοι στα καταστήματα σταμάτησαν, ο ιδιοκτήτης θεώρησε πως όλα τελείωσαν και δεν θα είχε “μπλεξίματα” και έτσι γύρισε στην Ελλάδα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Χτες πάλι προσπάθησε να φύγει για το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας. Ωστόσο οι αρχές τον εντόπισαν στα Ιωάννινα πριν προλάβει να διαφύγει και τον συνέλαβαν.

10.000.000 τον χρόνο το παράνομο κέρδος

Πάνω από 400 καταστήματα βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών και εξετάζονται. Τα 100.000.000 ευρώ αγγίζει το κέρδος το οποίο είχε το δίκτυο από την μη απόδοση ΦΠΑ αλλά και άλλους τρόπους φοροδιαφυγής.

Οι “αχυράνθρωποι”

Με “αχυρανθρώπους” λειτουργούσαν οι εταιρείες της αλυσίδας φούρνων. Πρόκειται γαι πρόσωπα τα οποία φαίνονταν ως διαχειριστές των εταιρειών “στα χαρτιά”. Ο μισθός τους έφτανε μέχρι τα 700 ευρώ για την θέση την οποία κάλυπταν ενώ υπήρχε και σχέδιο για τα χρέη στην εφορία. Όταν μία από τις εταιρείες συσσώρευε χρέη στην εφορία τότε η οικονομική δραστηρίοτητά της περνούσε στον έλεγχο άλλης νέας εταιρείας.