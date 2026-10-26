28η Οκτωβρίου: Στον Πειραιά 3 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ», 3 μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.
Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», το ταχύ περιπολικό «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και το υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» θα υποδέχονται το κοινό από σήμερα έως και την 28 Οκτωβρίου.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των Πλοίων και του Υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνει επίδειξη των συστημάτων και δυνατοτήτων τους.
Οι μέρες και οι ώρες της επίσκεψης
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 11:00 έως 17:00.
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.
Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.
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