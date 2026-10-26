28η Οκτωβρίου: Στον Πειραιά 3 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ», 3 μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Η φρεγάτα «Έλλη» Φωτογραφία- INTIME

Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ», το ταχύ περιπολικό «ΔΑΝΙΟΛΟΣ» και το υποβρύχιο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» θα υποδέχονται το κοινό από σήμερα έως και την 28 Οκτωβρίου.

Το ταχύ περιπολικό «Δανιόλος» Φωτογραφία-INTIME

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των Πλοίων και του Υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να γίνει επίδειξη των συστημάτων και δυνατοτήτων τους.

Το υποβρύχιο «Ματρώζος» Φωτογραφία- INTIME

Οι μέρες και οι ώρες της επίσκεψης

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 11:00 έως 17:00.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται από την πύλη Ε-11.