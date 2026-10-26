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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 15:42
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη
INTIME

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην ανατολική Κρήτη, στην περιοχή της Ζάκρου του Λασιθίου.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τοποθετεί το επίκεντρο περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, στην ανατολική Κρήτη.

Σεισμός Κρήτη Επίκεντρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Η ακριβής ώρα καταγραφής της δόνησης ήταν 15:20:04. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες που δόθηκαν είναι 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτόματης καταγραφής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

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