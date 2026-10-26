Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Τετάρτη σε Αθήνα και Πειραιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο.

Η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά σε κεντρικούς δρόμους, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις.

Οι έκτακτες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε όλους τους δήμους της Αττικής. Στην Αθήνα, οι διακοπές κυκλοφορίας θα ξεκινήσουν στις 09:00 και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της παρέλασης. Οι οδηγοί θα συναντήσουν περιορισμούς σε βασικές λεωφόρους και οδούς του κέντρου.

Οι δρόμοι που κλείνουν στην Αθήνα

Στον Δήμο Αθηναίων, από τις 09:00 έως το πέρας της παρέλασης, θα διακοπεί η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου): Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Ρυθμίσεις θα ισχύσουν και γύρω από τον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η δοξολογία. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη, θα διακοπεί από τις 06:00 έως το τέλος της δοξολογίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά

Στον Δήμο Πειραιά, οι διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν από τις 12:00 έως τις 14:00.

Οι περιορισμοί θα αφορούν την οδό 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Κλειστό θα είναι επίσης το τμήμα της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Γρηγορίου Λαμπράκη.