Εξετράπη λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού στην Ιόνια Οδό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το σήμερα το μεσημέρι στην Ιόνια Οδό, όταν λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το λεωφορείο, μετέφερε σπουδαστές της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Το τροχαίο σημειώθηκε στο 143,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Βλαχέρνας Αρτας όπου κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι.

Οι σπουδαστές βρίσκονταν στο λεωφορείο με προορισμό την Κέρκυρα, για την παρέλαση της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα. Ο οδηγός τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε μαζί με έναν αξιωματικό. Ο αξιωματικός, ο οδηγός και οι 11 σπουδαστές φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσε επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.