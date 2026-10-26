Θεσσαλονίκη: Το “Ανήκω σε μένα” έπαιξε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Εντυπωσίασε στην επίδειξή του στη πλατεία Αριστοτέλους το Πολεμικό Ναυτικό για τον τριπλό εορτασμό του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου, της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου.

Το θερμό χειροκρότημα απόλαυσε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού όταν έπαιξε τα δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη “Ανήκω σε μένα” και ‘Ώρες μικρές”.

Η μελωδίες των τραγουδιών του αγαπημένου τραγουδιστή προκάλεσαν συγκίνηση στον κόσμο, στην πλατεία Αριστοτέλους, ο οποίος μόλις η μπάντα τελείωσε ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.

Πηγή βίντεο: Voria.gr