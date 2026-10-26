Κάποτε βγήκε ζωντανός από τις φλόγες και τώρα θα κρατήσει την γαλανόλευκη

Στους εορτασμούς για την εθνιική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σημειώνονται κάθε χρόνο συγκινητικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή επέτειος θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για ένα παιδί που πριν δέκα χρόνια έδωσε μάχη με τις φλόγες.

Ο Στέφανος θα έχει την τιμή να κρατήσει φέτος την γαλανόλευκη σημαία στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Γιάννουλη της Λάρισας. Ο Στέφανος πριν δέκα χρόνια είχε σοκάρει με την περιπέτεια της υγείας του καθώς κατάφερε να βγει ζωντανός από τις φλόγες.

Την ευχάριστη αυτή είδηση, για τον έφηβο πλέον Στέφανο, έκανε γνωστή η μητέρα του, η οποία θέλησε να μοιραστεί την χαρά της και την περηφάνια της με την τοπική κοινωνία της Λάρισας.

Η μητέρα του 14χρονου Στέφανου, κ. Δήμητρα, έγραψε στο μήνυμά της στο onlarissa.gr:

«Καλησπέρα σας, είμαι η μαμά του μικρού Στέφανου που η κ. Παύλου δημοσίευσε την ανάρτησή μου για το ευχαριστώ στον πυροσβέστη που τον έσωσε. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς. Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ», αναφέρει στο συγκινητικό μήνυμά της.

Η ιστορία του Στέφανου

Η συγκλονιστική ιστορία του Στέφανου είναι ένας δρόμος με αμέτρητες νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και καθημερινές προσπάθειες. Οι δυσκολίες του Στέφανου ξεκίνησαν στις 23 Νοεμβρίου του 2016 όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα της οικογένειας. Η οικογένεια ζούσε με αρκετές στερήσεις και ένα αναμμένο κερί, που χρησιμοποιούνταν για φωτισμό, προκάλεσε τη φωτιά που λίγο έλειψε να είναι μοιραία.

Ο Στέφανος ήταν τότε 4 χρονών και βρισκόταν στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να το περικυκλώνουν. Ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο και κατάφερε να τον βγάλει από τις φλόγες. Ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα ενώ ο Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Ο μικρός Στέφανος αν και σώθηκε από τις φλόγες ακολούθησαν δύσκολα χρόνια με καθημερινούς αγώνες στα νοσοκομεία. Ωστόσο από το πλευρό του δεν έφυγε ποτέ η μαμά του και ο Στέφανος μέρα με την μέρα μεγάλωνε

Δέκα χρόνια μετά την φωτιά που παραλίγο να στοιχίσει την ζωή του, ο πλέον 14χρονος Στέφανος, θα κρατά την ελληνική σημαία και η μητέρα του θα περπατά δίπλα του στην Γιάννουλη.