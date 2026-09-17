Θάνατος Μαζωνάκη: Eρευνούν τους γιατρούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεγαλώνει η λίστα των αδικημάτων που ερευνούν οι αρχές στην υπόθεση των δύο γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί εξετάζονται και για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη όλα τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού πρόκειται να εξεταστούν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα θα φτάσει στα χέρια του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι των γιατρών πέρασε σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 7, το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού.