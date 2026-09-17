Συνέλαβαν τον δεύτερο εμπλεκόμενο σε απόπειρα απάτης

Ο άνδρας ήταν συνεργός φερόμενου "λογιστή"-"αστυνομικού" στην Φθιώτιδα

Οι Αρχές προσχώρησαν στην σύλληψη του δεύτερου άνδρα που εμπλεκόταν στην απόπειρα απάτης στην Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δεύτερου εμπλεκόμενου κατόπιν παραγγελίας του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών.

Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν προχθές το απόγευμα, σε περιοχή της Αττικής,

Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κάρτες sim και ένα καρτελάκι από έτερη κάρτα sim.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε αρμοδίως.